«Эмигрантка, которая не может выучить ни один язык»: Валентина Талызина жестко прошлась по Пугачевой

Актриса Валентина Талызина заявила, что не изменила своего мнения о Пугачевой. Она назвала Примадонну «эмигранткой, которая не может выучить ни один язык».

Народная артистка РСФСР уверена: будущее Пугачевой печально из-за ее эмиграции.

«Она ведь была прекрасной артисткой, а сейчас она эмигрантка, которая не может выучить ни один язык. И учить не станет. Будет влачить очень жалкое существование, даже если у нее будет, что и поесть и попить», — цитирует Талызину mk.ru.

89-летняя актриса считает, что Пугачева это уже сама поняла. Правда, неизвестно, будет ли она просить прощения.

Талызина призналась: ей жалко уехавших артистов, которых собираются лишить званий и возможности зарабатывать в России. Она уверена, что они «очень-очень ошиблись», позволили себе говорить то, что не следовало. За границей, уверена она, их ждет «нищенское существование» не только в материальном, но и духовном плане.

Ранее актриса Валентина Талызина рассказала, как встретила свое 89-летие в больнице. Подробности читайте здесь.