Аллу Пугачеву не заметили на похоронах Вячеслава Зайцева, зато увидели ее двойников

На похоронах модельера Вячеслава Зайцева не было певицы Аллы Пугачевой, зато в толпе заметили двух похожих на нее женщин. Также на церемонию пришла Лучана Гарафутдинова – та самая, которая снимала тиктоки с немощным кутюрье.

Незнакомка, напоминающая Пугачеву, стала обсуждаемой персоной в Сети. На вопрос о сходстве она заявила: «Я ни разу не Алла Пугачева».

Позже журналисты увидели еще одну женщину, которую приняли за Пугачеву. Она молча прощалась с Зайцевым. Неизвестно, кем она приходилась покойному кутюрье.

По данным Teleprogramma.pro, на прощании также присутствовала Гарафутдинова, которая снимала видео с еле живым модельером.

Ранее мы писали, что к дому Пугачевой доставили цветы. Не исключено, что Примадонна отвезет букет на могилу Зайцева.