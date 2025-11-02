Елка убрала упоминание украинского аэропорта из своего хита на концерте в Москве

Певица Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, в ходе выступления на «Золотом граммофоне» убрала из своего хита «Прованс» строчку о киевском аэропорте.

Вместо фразы: «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе», Елка исполнила со сцены: «Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Видеоролик с выступления артистки завирусился в Сети.

Стоит отметить, что Елизавета Иванцив родилась на Украине и переехала в Москву в 2004 году. Хит «Прованс» прогремел на всю страну в 2010 году.

Как сообщает NEWS.ru, после 2022 года Елка осталась жить в Москве, однако ни разу не высказывала свою позицию о СВО. Артистка продолжает выступать, в ноябре у нее запланирован концерт в Москве.

Ранее продюсер и журналист Илья Саглиани предположил, что исчезновение Елки из инфополя может быть связано с депрессией или творческим кризисом. Он также выразил уверенность, что раскруткой певицы никто не занимается.