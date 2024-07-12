«Ей никто не занимается»: продюсер объяснил спад в карьере певицы Елки

Продюсер и журналист Илья Саглиани рассказал, как популярная в начале 2010-х певица Елка может вернуть былую славу. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, исчезновение артистки из инфополя может быть связано с депрессией или творческим кризисом.

«Просто Елка, ей никто не занимается сейчас. В настоящий момент изменились музыкальные тенденции, изменились тренды, и сейчас нужно работать активно и с продюсером, и с пиарщиками, и делать новую музыку. Ну, у Елки много хитов, в любом случае у нее есть концерты, ее знают хорошо и по России. Я уверен, что она выступает также на корпоративах. Просто, возможно, человек в какой-то момент впал в депрессию, либо она ушла на время из музыки, творческий кризис ее настиг», — заявил Саглиани.

При этом журналист уточнил, что ключом к возвращению фанатской любви для певицы может стать исполнение патриотичных песен.

«Сложно сказать, в чем причина, но могу заверить, что, если Елка захочет, я думаю, она снова будет греметь. Может быть, ей стоит даже запеть патриотические песни, потому что сейчас надо поддерживать нашу страну, поддерживать наших солдат. Поэтому я думаю, сейчас очень патриотика нужна слушателям», — подытожил Саглиани.

О том, что стало с карьерой Елки после начала СВО, где она сейчас и стоит ли ждать ее возвращения на олимп отечественного шоу-бизнеса, читайте здесь.