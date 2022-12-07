13:50, 07 декабря 2022
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Елизавета Пескова расставила точки над «i» в вопросе, вышла ли она замуж
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова появилась с отцом на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» в московском кинотеатре. Всё внимание было приковано к руке девушки – на безымянном пальце виднелись два кольца.
Одно украшение с большим бриллиантом было похоже на помолвочное кольцо, другое – на обручальное.
Драгоценности выделялись на фоне черного строгого костюма и маникюра вишневого цвета. Появлением с кольцом Пескова расставила точки над «i» в вопросе, вышла ли она замуж.
Официальной информации о замужестве девушки не было. Ходили слухи, что ее избранником стал чеченский бизнесмен.
Ранее певица Анна Семенович заявила, что выходит замуж, и рассказала подробности о своем избраннике.
Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Комсомольская правда
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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