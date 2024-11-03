Елизавета Арзамасова и Илья Авербух вместе с 3-летним сыном посетили премьеру шоу

1 ноября в Москве состоялся первый показ ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен». Поддержать фигуриста пришла его жена, актриса Елизавета Арзамасова, вместе с 3-летним сыном Львом, передает Экспресс газета.

Для выхода в свет Лиза Арзамасова выбрала бархатное платье в пол винного цвета. Звезда сериала «Папины дочки» дополнила образ серьгами в тон наряда и черными туфлями на каблуках. Актриса сделала вечерний макияж и уложила волосы волнами. Илья Авербух и 3-летний Лев выбрали похожие образы, надев джинсы и кепки. Мальчик также держал в руках шпагу.

Гостями премьеры «Кармен» стали и исполнители главных ролей, фигуристы Евгения Медведева, Александр Энберт, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк. Также на мероприятии появились T-Killah, Ксения Алферова, Наталья Подольская, Ангелина Стречина, Дина и Арина Аверины, Ярослав Сумишевский, Алла Духова, Гедеминас Таранда и другие.

Сам режиссер-постановщик шоу Илья Авербух заявил, что за 10 лет его «режиссерское ремесло выросло».

«Сменилось уже третье поколение Кармен в этом спектакле. У нас блистала Татьяна Навка, потом Маргарита Дробязко, и Женя Медведева видела этот спектакль раньше, когда еще сама выступала в спорте, и еще тогда она мне сказала, что очень-очень хочет сыграть Кармен, и теперь вот мы смотрим спектакль уже с ней в главной роли», — отметил фигурист.

Напомним, Елизавета Арзамамова и Илья Авербух состоят в браке с 2020 года. У пары есть 3-летний сын Лев, а 8 августа этого года родилась дочь Лия. Актриса пока не показывает лицо девочки, но не скрывает от публики сына.

Ранее мы писали о том, что Илья Авербух честно рассказал об отношениях с Лизой Арзамасовой.