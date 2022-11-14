Елизавета Арзамасова чуть не стала участницей скандала на съемках «Ледникового периода-2022»

На Первом канале уже несколько недель идет новый сезон шоу «Ледниковый период», в котором организаторы решили собрать всех ярких участников прошлых лет. Звезде сериала «Папины дочки» тоже пришлось встать на коньки ради съемок в проекте, несмотря на загруженный график и воспитание маленького сына от Ильи Авербуха. Актриса стала партнершей фигуриста Никита Кацалапова.

Из выпуска в выпуск прокаты пары очень нравятся как зрителям, так и членам жюри. Татьяна Тарасова и Татьяна Навка не раз отмечали, как изящно Лиза выглядит на льду рядом с высоким и сильным партнером. На данный момент дуэт является одним из самых ярких в шоу и претендует на призовое место в финале.

Однако загруженность графика и материнство дают о себе знать. Многие фанаты отметили, что Арзамасова стала выглядеть очень измотанной в последнее время. Да и сама актриса признавалась, что сейчас очень много сил у нее уходит на совмещение личной жизни и карьеры.

В недавнем интервью другая участница «Ледникового периода. Снова вместе» Алла Михеева рассказала об оплошности Елизаветы на съемках проекта. Артистка поделилась, что однажды стала свидетельницей одной скандальной сцены. По ее словам, продюсер зашла в гримерку участников шоу и заметила в одном из шкафчиков коньки без чехлов на лезвиях. Женщина стала кричать и возмущаться, что кто-то так небрежно обращается с дорогими вещами. Михеева знала, что инвентарь принадлежал Арзамасовой, однако не созналась продюсеру.

Позже Алла рассказала Лизе о случившемся, и та призналась, что просто не нашла время для приобретения чехлов из-за сильной занятости. Тогда Михеева выручила коллегу и подарила ей свои запасные. Михеева отметила, что после этого получила от Арзамасовой печенье с запиской, в которой актриса очень благодарила ее за оказанную помощь.

Напомним, что к участию в новом сезоне проекта Елизавету привлек ее муж Илья Авербух. По его словам, никто, кроме нее, не мог стать партнершей Кацалапова на льду из-за серьезной травмы фигуриста. Арзамасова согласилась, несмотря на маленького сына. По ее словам, в уходе за Львом им очень помогают няни и бабушки и дедушками. Недавно актриса делилась трогательными кадрами, на которых показала, как уже успел подрасти их сын.