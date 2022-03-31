Мамина радость: Лиза Арзамасова поделилась кадром с подросшим сыном

Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом, за которого вышла замуж в декабре 2005 года. У пары подрастает сын Лев. С момента появления на свет крохи Лиза почти все свое время проводит с ним. Актриса часто делится успехами своего наследника и публикует милые кадры с полугодовалым малышом.

Недавно Арзамасова порадовала поклонников фото с подросшим сыном. «Лева это клево», — подписала актриса снимок в своем Telegram-канале. Поклонники умилились трогательным кадрам с малышом. «Какие вы замечательные», «Мамин красавчик», «Милота», «Какой лапочка», «Маленькое чудо», «Подрос малыш», «Какой уже большой», — пишут люди в комментариях.