Мамина радость: Лиза Арзамасова поделилась кадром с подросшим сыном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Лиза Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом, за которого вышла замуж в декабре 2005 года. У пары подрастает сын Лев. С момента появления на свет крохи Лиза почти все свое время проводит с ним. Актриса часто делится успехами своего наследника и публикует милые кадры с полугодовалым малышом.
Недавно Арзамасова порадовала поклонников фото с подросшим сыном. «Лева это клево», — подписала актриса снимок в своем Telegram-канале. Поклонники умилились трогательным кадрам с малышом. «Какие вы замечательные», «Мамин красавчик», «Милота», «Какой лапочка», «Маленькое чудо», «Подрос малыш», «Какой уже большой», — пишут люди в комментариях.
Фото: Соцсети
Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями в августе прошлого года. Актриса отмечает, что их с мужем жизнь сильно поменялась после прибавления в семье. Однако, все трансформации они воспринимают исключительно с радостью.
Фото: Global Look Press