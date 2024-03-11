«Ели мало, но ему хватало»: певец Игорь Саруханов похудел на 25 кг под контролем жены

Певец Игорь Саруханов смог похудеть на 25 кг под руководством бывшей жены, дизайнера Леси Садовской. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ экс-супруга артиста рассказала, как помогла исполнителю хитов «Зеленые глаза», «Желаю тебе», «Каракум» сбросить лишний вес.

По словам Леси Садовской, под ее контролем Игорь Саруханов похудел на 25 кг. Бывшая жена певца рассказала, что раньше он весил 120 кг, и она помогала артисту сбросить вес ради здоровья.

«Мы ели мало, 1000 калорий, но ему хватало. Мы разговаривали со специалистом, у него были исключены сильные физические нагрузки, потому что было мало калорий», — поделилась Леся Садовская.

Как уточнила бывшая супруга Игоря Саруханова, во время диеты певец ел морепродукты и овощи. Кроме того, Леся Садовская отметила, что важную роль в избавлении от лишнего веса сыграл тогда и психолог, который поработал с артистом.

«Еще была оказана психологическая поддержка, мы зафиксировали образ идеального Игоря у него в голове, который ему помогал все это поддерживать», — рассказала бывшая жена Игоря Саруханова.

Напомним, Игорь Саруханов и Леся Садовская поженились в 2022 году, однако спустя год развелись. Как утверждал певец, брак распался из-за ревности бывшей жены. В ответ на это дизайнер назвала слова артиста «самой смешной ложью», которую когда-либо слышала, но призналась, что благодарна экс-супругу за все хорошее.

В январе 2024 года Игорь Саруханов заявил, что готов вновь жениться.

Ранее мы писали о том, что Леся Садовская высказалась о разводе с Игорем Сарухановым.