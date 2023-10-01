Елену Борщеву довели до слез участники шоу «Новые звезды в Африке»

Елена Борщева устроила истерику на шоу «Новые звезды в Африке», об этом сообщает StarHit.

В новом выпуске юмористку задели очередные склоки и интриги, которые плетут другие участники телепроекта за спинами коллег. Борщева не смогла сдержать эмоций и поделилась переживаниями с экстрасенсом Линой Джебисашвили, которая тоже участвует в проекте.

Выяснилось, что звезда заплакала из-за того, что другие участники шоу оправдывают подлые поступки тем, что они снимаются в телепроекте.

«Мы не в шоу. Это и есть жизнь. Мы здесь живем! Нет другой жизни. И то, что ребята говорят, что в жизни они бы так не поступили — они так поступили!» — в слезах объяснила Борщева.

Новый сезон шоу уже получился непростым. Ранее проект в слезах покинул певец Влад Топалов. В своем выбывании он обвинил заговорщиков, которые договорились о его кандидатуре заранее. Обидчиков Топалов пообещал вычислить и наказать.

«С одной стороны хочется прийти и отомстить, а вторая мысль — возвращаться к этим мерзким гнилым людям даже не хочется. Если я вернусь, то выясню, кто меня подставил», — рассказывал певец.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс расстроилась из-за вылета Топалова из шоу «Звезды в Африке».