Елена Захарова пожаловалась на лишние килограммы и отказалась от пластики

Актриса Елена Захарова рассказала о том, что уже несколько лет не может сбросить пару лишних килограммов. По ее словам, проблема не в питании, а в привычке ужинать поздно вечером после спектаклей. Об этом она сообщила в беседе с Леди Mail.

«Не умею отказывать себе в поздних ужинах, иначе не усну», — призналась Захарова в интервью. При этом она добавила, что никогда не переедает и встает из-за стола с легким чувством голода.

Что касается спорта, то здесь актриса не слишком активна. Купленный абонемент в спортзал пылится без дела, а в бассейн она выбирается с дочкой не чаще раза в две недели. Несмотря на это, Захарова уверена, что отлично сохранилась и полностью довольна своей фигурой.

Отметила актриса и свою позицию по поводу пластических операций. Она заявила, что никогда не ляжет под нож хирурга и даже не делает уколы красоты.

«Мне все говорят, как я хорошо выгляжу, зачем что-то менять? Я видела многих женщин с натянутыми лицами — кого они обманывают? Возраст все равно виден по глазам и осанке», - уверена звезда.

Для Захаровой примером естественного старения является Софи Лорен, которая, несмотря на морщины, остается собой. Актриса философски относится к возрасту и считает, что морщины — это следствие прожитой жизни, смеха и работы.

«Я прожила почти 50 лет, было бы странно, если бы моя кожа осталась идеально гладкой», — заключила знаменитость.

