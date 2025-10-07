«Достойный»: Елена Захарова раскрыла, свободно ли ее сердце

Актриса Елена Захарова откровенно рассказала о жизни в интервью Леди Mail. Год назад она заявляла, что ее сердце свободно, и с тех пор ничего не изменилось — любимого мужчины рядом с ней по-прежнему нет.

Главной причиной одиночества Захарова считает свою полную погруженность в работу.

«Думаю, я слишком много работаю, и у меня не остается времени на личную жизнь. Надо, наверное, это исправить, а то останусь без отношений», — поделилась она.

Актриса не теряет надежды встретить достойного партнера. Она уверена, что ради настоящих чувств сможет пересмотреть свои приоритеты и найти время для любимого человека.

«А пока было бы неплохо начать смотреть по сторонам — может, я кого-то просто не замечаю?» — добавила звезда.

Сейчас все свое свободное время Елена посвящает семилетней дочери Майе. Этим летом девочка впервые вышла на большую сцену, сыграв вместе с мамой в спектакле «Мэри Поппинс». Идея пригласить Майю в постановку принадлежала продюсеру спектакля.

По словам Захаровой, дочь не волновалась перед выступлением, так как уже имеет опыт выступлений на больших площадках, занимаясь танцами с трех лет. Актриса подчеркнула, что не настаивает на том, чтобы дочь связала жизнь с искусством, и предоставляет ей право самостоятельного выбора.

Подводя итог, Елена Захарова призналась, что хочет больше думать о себе.

«Ведь для счастья женщине все-таки нужен рядом любимый человек», – добавила она.

