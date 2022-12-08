Елена Захарова отметила день рождения дочери, которую суеверно не показывала пять лет

Актриса Елена Захарова организовала в ресторане мероприятие по случаю пятилетия своей дочери. На нем были аниматоры, именинный торт, а вот самой девочки никто не увидел – в соцсетях звездная мама не публиковала фотографии ребенка.

Захарова обратилась к дочери: «Ты - мое главное достижение и счастье. Люблю бесконечно».

Актриса тщательно скрывает девочку после того, как ее первый ребенок погиб в возрасте семи месяцев. Имя тайной дочери узнали год назад и то случайно: кондитер показал торт, на котором было написано «С днем рождения, Майя».

К слову, отца девочки тоже никто не знает. Ходили слухи, что актриса оформила с ним отношения, но Захарова всё опровергла.

Ранее певица Юлия Ковальчук показала фото дочери, которую скрывала пять лет.