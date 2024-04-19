Елена Воробей резко ответила на слухи об эмиграции после скандала с выступлением в Германии

56-летняя юмористка Елена Воробей заявила, что отказалась выступать в Германии. На днях она оказалась в центре скандала, когда в ряде СМИ опубликовали афиши концерта с участием знаменитости. Она ответила на слухи об эмиграции в соцсетях.

«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я, якобы, планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности!» – написала артистка.

Воробей пояснила, что действительно получила предложение выступить на мероприятии в честь международного Дня отца. Но она отказалась и сказала, что ей «есть кого поздравлять гораздо ближе». Актриса напомнила, что полгода назад была на гастролях в Израиле и, возможно, после этого появились слухи об эмиграции. Она назвала появившуюся информацию фейком.

«Я живу в России, здесь моя семья, мои друзья, моя душа», — добавила знаменитость.

Напомним, что когда-то врачи из Германии спасли дочь артистки, которой диагностировали сколиоз. Это случилось 10 лет назад. Девочка мучилась от болей, а российские специалисты не смогли ничем помочь. Тогда Елена отправилась в Германию, где ее дочери сделали операцию на позвоночнике. По словам женщины, она отдала за все это больше €50 тысяч, но не думала о деньгах, а переживала за своего ребенка.

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