Елена Воробей рассказала, что рассталась с возлюбленным из-за профессии. Об этом она сообщила в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия».

В феврале 2022 года стало известно о том, что юмористка Елена Воробей рассталась со своим возлюбленным Сергеем Евтуховичем накануне объявленной свадьбы. Воробей встретила мужчину в Минске во время своих гастролей, между ними закрутился роман.

Как объяснила сама Воробей, она приняла решение расстаться из-за того, что не могла пожертвовать профессией и гастролями.

«Я уже много ошибалась, поэтому приняла решение за себя и за того парня. Просто, если откровенно, то можно сказать, что наши отношения не прошли испытания расстоянием, и в этом случае победила профессия», — рассказала она.

Юмористка добавила, что они с возлюбленным так и не нашли возможности находиться рядом.

«Мы не понимали, что должно произойти, чтобы мы оказались в одном городе. Слишком много было вот таких обстоятельств непреодолимой силы!» — призналась она.

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