Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь
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В прошлом году дочь 58-летней юмористки Елены Воробей перенесла сложную операцию - остеотомию верхней и нижней челюсти. Софье предстоял долгий период реабилитации, во время которого ее все время поддерживала мама. Артистка показала новые фото наследницы: на них девушка изменилась до неузнаваемости.
Недавно 22-летняя Софья навестила маму в Москве. Мама и дочь сделали по этому поводу совместное фото.
«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», - написала юмористка на своей страничке в соцсети.
После операции внешность Софьи сильно изменилась – теперь девушку даже трудно узнать. Дочь юмористки также решила сменить имидж – она покрасила волосы в каштановый цвет.
В 10 лет наследнице Елены диагностировали сколиоз, но врачи не придали этому большого значения. Но с возрастом у Софьи начались боли, и в 2018 году ей сделали дорогостоящую операцию на позвоночнике. Врачи вставили девушке 20 шурупов и две спицы. В прошлом году наследница артистки перенесла новое хирургическое вмешательство для исправления диспропорций челюсти.
Ранее врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала сайту «Страсти», какие пластические операции перенесла Елена Воробей, чтобы сохранить молодость.