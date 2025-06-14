Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь

В прошлом году дочь 58-летней юмористки Елены Воробей перенесла сложную операцию - остеотомию верхней и нижней челюсти. Софье предстоял долгий период реабилитации, во время которого ее все время поддерживала мама. Артистка показала новые фото наследницы: на них девушка изменилась до неузнаваемости.

Недавно 22-летняя Софья навестила маму в Москве. Мама и дочь сделали по этому поводу совместное фото.

«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», - написала юмористка на своей страничке в соцсети.