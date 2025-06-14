НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 июня 2025, 10:07
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Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь

Юмористка Елена Воробей показала, как изменилась ее дочь после операции.
Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь

© Lomohov Anatoly/East News

В прошлом году дочь 58-летней юмористки Елены Воробей перенесла сложную операцию - остеотомию верхней и нижней челюсти. Софье предстоял долгий период реабилитации, во время которого ее все время поддерживала мама. Артистка показала новые фото наследницы: на них девушка изменилась до неузнаваемости.

Недавно 22-летняя Софья навестила маму в Москве. Мама и дочь сделали по этому поводу совместное фото.

«Доченька приехала. Будем праздновать! Всем любви, чудесного настроения и ярких впечатлений», - написала юмористка на своей страничке в соцсети.

Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости тяжелобольную дочь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После операции внешность Софьи сильно изменилась – теперь девушку даже трудно узнать. Дочь юмористки также решила сменить имидж – она покрасила волосы в каштановый цвет.

В 10 лет наследнице Елены диагностировали сколиоз, но врачи не придали этому большого значения. Но с возрастом у Софьи начались боли, и в 2018 году ей сделали дорогостоящую операцию на позвоночнике. Врачи вставили девушке 20 шурупов и две спицы. В прошлом году наследница артистки перенесла новое хирургическое вмешательство для исправления диспропорций челюсти.

Ранее врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала сайту «Страсти», какие пластические операции перенесла Елена Воробей, чтобы сохранить молодость.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Елена Воробей
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