Елена Воробей: Ефим Шифрин кроет матом тех, кто напоминает об «Аншлаге»

Ефим Шифрин уже 15 лет не снимается в программе «Аншлаг». Однако телезрители, узнавая Шифрина на улице, радостно напоминают, что знают его по данной программе. Артист каждый раз приходит в ярость.

Елена Воробей объяснила, что создатели программы путают зрителей, поскольку в эфир до сих пор пускают старые записи. Теперь Ефим Шифрин приходит в раздражение, когда ему говорят: «Обожаю вас! Вы мой любимый артист «Аншлага»!

«Он отворачивается и кроет отборным высокохудожественным матом, покрывает, лакирует… Он не снимается в программе, но за счет повторов у людей есть ощущение, что он там», — отметила артистка.

Юмористка призналась, что сама изначально была не в восторге от программы. Снимающиеся в «Аншлаге» артисты ей нравились, но формат считала скучным и даже «продуктом второго сорта». Однако со временем позиция поменялась.

«Это не „Титаник“, который, наткнувшись на льдину, пошел ко дну. Не-не-не, как ни топили этот продукт, этот контент хейтеры, сколько ни лили дерьмишко, „Аншлаг“ до сих пор любим страной. И такого рейтинга, который есть у этой программы, ни у одной другой нет. Ну парадоксально», — рассказала Елена Воробей.

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