«Я обожал ее»: Ефим Шифрин показал фото своей единственной любви

Шифрин не любит распространяться о личной жизни. О своем неудачном браке, случившимся сорок лет назад, 67-летний юморист и писатель говорит так: «Это был опыт, который принято называть главным в жизни, и из-за которого я до сих пор живу в одиночестве».

И все же был в жизни Ефима Залмановича по-настоящему дорогой и любимый человек.

Экспресс-газета публикует фотографию матери актера, Раисы Ильиничны Цыпиной, которая в октябре 1950 переехала из Белоруссии на Колыму к ссыльному мужу Залману Шифрину.

Именно там, в поселке Нексикан Магаданской области у супругов год спустя и родился единственный ребенок.

Шифрин с ностальгией вспоминает кулинарные способности мамы и тот уют, который она сумела создать на поселении.

«Мама изощренно готовила все, что ей из-за диабета нельзя было даже пробовать: тейглах — шарики из теста в меду, имберлах — кусочек мацы — тоже запеченные в меду и обсыпанные имбирем, запеканку из мацы и интернациональное блюдо — «колбасный» торт из какао и крошеного печения. Я обожал ее куриный бульон с клецками из мацовой муки».