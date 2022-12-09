Елена Ваенга рассыпалась в проклятьях в сторону известной российской певицы

Певица Елена Ваенга рассыпалась в проклятьях в сторону известной российской исполнительницы Натальи Власовой, когда та обвинила ее в плагиате. При этом в студенческие годы женщины дружили, но потом общение прекратилось.

Сначала Власова выпустила песню «Я у твоих ног», и Ваенгу «задушила жаба», они перестали общаться.

Потом общение восстановилось, но длилось, пока Власова не услышала в композиции Ваенги написанную ею мелодию. Об этом она сказала подруге, а в ответ услышала «самые чудовищные слова».

«Была пауза, минута минимум, а затем проклятья, о существовании которых не знала», - рассказала певица.

Ранее сообщалось, что Ваенга едва не сорвала мероприятие, появившись на нем в плохом настроении. Со сцены она сыпала организаторам претензии. Ваенга не согласилась с выбором песни, за которую получила премию.