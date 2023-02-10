Елена Ваенга пожелала смерти незнакомой женщине

Певица Елена Ваенга разозлилась на комментарий незнакомой женщины в соцсетях и ответила ей в свойственной манере. Неизвестно, какие слова подействовали на артистку, но ответ оказался очень эмоциональным.

«Хороните себя. Своих детей и внуков. Моих не надо. Не трудитесь», - написала певица.

По всей видимости, женщина заявила, что ей стыдно. Ваенга отметила, что это «очень хорошо».

Певица также запретила женщине писать на русском языке. «Пишите на заморском», - закончила ответ Ваенга.

Звезда нередко отвечает на комментарии. Несколько дней назад она опубликовала фото, как ребенок делает уроки в самолете. Кто-то отметил, что певица решила похвастаться бизнес-классом. На это она отреагировала словами: «А вам, смотрю, завидно стало».

Ранее певица ответила на оскорбление артистки Аллы Пугачевой в адрес россиян. Ваенгу задели слова Примадонны о «холопах и рабах», она приняла это на свой счет.