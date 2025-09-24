Елена Товстик с начала сентября прекратила сотрудничество с юристом Катей Гордон

Юрист Екатерина Гордон больше не представляет интересы Елены Товстик, муж которой ушел к Полине Дибровой.

По данным Kp.ru, доверенность была отозвана еще 5 сентября. Интересы обманутой жены миллиардера Романа Товстика будет представлять другой адвокат, тоже довольно медийный.

Гордон отстаивала интересы своей клиентки с присущей ей эмоциональной манере. По неподтвержденным данным, Товстик могла прекратить сотрудничество именно по этой причине.

Критиковала работу Екатерины и адвокат Ирина Кузнецова, представляющая интересы Полины Дибровой. Она отмечала, что «Гордон выгоняют из дел, отзывая доверенности, чтобы оставить себе шанс на мир и доброе будущее».

Напомним, о разводе Романа и Елены Товстик заговорили после того, как миллиардера назвали любовником Полины Дибровой. В СМИ обсуждали, что именно из-за нового романа модель бросила телеведущего Дмитрия Диброва, но сама она эту версию отрицает. Полина утверждает, что решилась на расставание, потому что разлюбила мужа.

Ранее Полина Диброва раскрыла, что в настоящее время Елена Товстик отдыхает на Кипре, оставив шестерых детей дома. Супруга бизнесмена подтвердила: она действительно улетела на Кипр, но не на отдых, а для подготовки к серьезной операции на груди.