Елена Проклова перестала самостоятельно передвигаться после сложной операции на ноге

В начале января стало известно, что 69-летнюю Елену Проклову прооперировали после получения тяжелой травмы. Актриса сломала ногу на гастролях в Крыму, из-за чего врачам пришлось вставить пластину в конечность. По прогнозам медиков, она должна была уже полностью поправиться, но последние кадры, на которых была запечатлена артистка, доказывают обратное.

Проклову засняли в отеле Волгограда, куда она приехала для выступления. Актриса находилась в номере совсем одна и при этом выглядела весьма плохо – ее волосы были растрепаны, спина сгорблена, а в руках трость для опоры. Без палочки Елена не могла передвигаться, да и с ней ходила с трудом. При этом на кадрах актриса прижимала к груди букет цветов.

Поклонники артистки, увидев снимки, стали спрашивать у нее о самочувствии, но Елена Проклова продолжает сохранять молчание. Она никак не комментирует свое состояние, а также прошедшую операцию.

Ранее появилась информация о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе. У телеведущего, находящегося в реанимации, обнаружили нарушения в работе головного мозга.