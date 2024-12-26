Елена Перминова рассказала, с кем останутся жить дети после расставания с миллиардером Лебедевым

Модель Елена Перминова, объявившая о расставании с миллиардером Александром Лебедевым после 15 лет совместной жизни, рассказала, с кем останутся жить четверо совместных детей.

«Дети со мной, все хорошо», — написала 38-летняя модель в своем блоге.

Напомним, Александр и Елена являются родителями троих сыновей и дочери.

26 декабря Перминова сообщила о расставании с Лебедевым. Она выразила благодарность мужчине за годы отношений. При этом ранее пара трижды расставалась, но всегда воссоединялась. Отметим, что Лебедев так и не узаконил отношения с моделью.

Ранее звездный юрист Катя Гордон прокомментировала заявление Елены Перминовой о расставании с олигархом Лебедевым. Адвокат ведет некоторые дела бизнесмена, поэтому заверила — никаких скандалов и судов ждать не стоит.