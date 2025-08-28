Елена Перминова потратила на устаревшую методику омоложения 400 тысяч рублей

Модель Елена Перминова после расставания с олигархом Александром Лебедевым сделала бесшовную подтяжку кожи на животе. По словам пластического хирурга Дениса Агапова, на процедуру она могла потратить порядка 400 тысяч рублей.

Как рассказал врач Telegram-каналу «Звездач», Перминова выбрала устаревшую и опасную методику под названием лазерный эндолифт.

«Используется кварцевый электрод, который вызывает неконтролируемое повреждение тканей, неравномерное сокращение кожи, снижение кровообращения, также имеет место быть отсутствие точного прогнозирования результата», - пояснил Агапов.

Доктор также выразил уверенность, что для Перминовой проводить лазерный эндолифт было бессмысленно, можно было выбрать менее инвазивные методы.

«Стоимость операции составляет 100 тысяч рублей за одну зону, на животе их выделяют минимум четыре», - заключил Агапов.

Ранее сообщалось, что 38-летняя Елена Перминова вернулась к 29-летнему манекенщику во Францию после слухов о расставании.