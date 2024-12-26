Елена Николаева поделилась кадрами отдыха в Сочи с экс-мужем Волочковой

Телеведущая Елена Николаева рассказала, как отпраздновала свой 39-й день рождения. Она отметила праздник вместе с мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным и старшим сыном на горнолыжном курорте в Сочи.

В своем блоге телеведущая опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого позирует с близкими людьми.

«Мы с семьей поехали в горы и очень заняты. Наслаждаемся снегом, солнцем. Кататься не планируем, разве что на подъемниках. Но нам здесь очень весело», — разоткровенничалась Елена.

Напомним, Елена Николаева вышла замуж за экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, от которого у нее есть 19-летняя дочь Ариадна. В 2020 году Игорь Вдовин сделал ведущей предложение, а в 2021 году у пары родился сын Александр. В мае 2024 года на свет появился второй ребенок, которого назвали Роман.

Ранее Волочкова заявила, что Ариадна пожаловалась на отношение к ней отца и мачехи. Она заверила, что девушка якобы чувствует себя лишней в семье, где появились маленькие дети. Елена Николаева опровергла высказывание балерины и назвала его «вульгарным».