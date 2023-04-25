Елена Мылышева поделилась секретом здоровья своей 90-летней матери

Мама главного доктора Первого канала отметила 90-летний юбилей.

Бессменная ведущая телепередач «Здоровье» и «Жить здорово» Елена Малышева поделилась трогательным видеороликом, где она рассказала подробности о своей семье.

Речь в видео шла о матери теледоктора — Галине Морозовой, которая на днях вступила в очень почетный возраст — 90 лет. Более полувека женщина проработала педиатром и вылечила не одну тысячу детей.

«Леночка, я чувствую себя в 90 лет так, как положено в 90 лет», — сообщила своей дочери Галина Александровна.

Ведущая также подчеркнула, что активный и здоровый образ жизни ее матери, который она вела много лет — позволяет ей сегодня оставаться в достойной форме.

Ранее появилась информация, что 62-летняя Елена Васильевна Малышева была замечена в Нью-Йорке, где у неё есть несколько квартир и элитный особняк.