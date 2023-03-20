Алена Свиридова приняла за розыгрыш смерть основателя группы «Cream Soda» в ледяной Волге

Певица Алена Свиридова прокомментировала смерть основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. В первый момент артистка решила, что это не что иное, как розыгрыш.

«Я подумала, что меня глупо разыгрывают», - написала она в соцсетях под фото со Свиргуновым.

Свиридова призналась, что ее мозг и сердце не хотят принимать трагическую гибель музыканта в ледяной Волге.

«Сколько еще было задумано сделать вместе», - призналась певица.

Она охарактеризовала погибшего как «жизнелюбивого, жизнерадостного и очень талантливого». В заключение Свиридова выразила соболезнования всем родным и тем, кто знал музыканта.

Напомним, автор хитов «Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок» умер, провалившись под лед в Ярославской области. Музыкант отмечал с компанией свой день рождения. Ночью молодые люди переходили реку и устроили танцы на середине водоема. Лед не выдержал и треснул. Спустя время водолазы достали тело Свиргунова.