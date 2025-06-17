Актер Игорь Петренко погасил долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой

Актер Игорь Петренко полностью погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил около 10 млн рублей.

Петренко потребовалось около полутора лет, чтобы полностью погасить долг. Наиболее крупные суммы актер внес в прошлом году. В итоге его долг в феврале превысил миллион рублей, а в мае — около 600 тыс. рублей. Теперь, по информации StarHit, экс-супругу Климовой осталось заплатить 15 тыс. рублей.

Петренко и Климова развелись после 10 лет брака в 2014 году. Супруги договорились, что Игорь должен выплачивать детям 33% от общего дохода. По некоторым данным, бывшие супруги зафиксировали сумму — примерно 500 тысяч рублей в месяц.

Однако в 2016 году Петренко женился на актрисе Кристине Бродской, которая родила от актера троих детей. С 2022 года актер перестал платить алименты бывшей жене. При этом он оставил ей и детям квартиру в Москве.

Напомним, Игорь сохранил хорошие отношения с детьми от предыдущего брака. Актер старается проводить с мальчиками как можно больше времени, но также называет их мать «самой лучшей на свете».