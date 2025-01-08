Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вернулась в Россию из Испании. Она прилетела, чтобы посетить похороны тренера Евгения Трофимова – под его руководством спортсменка выиграла Олимпиаду-2004.

О приезде Исинбаевой сообщает V1.ru.

Самую известную ученицу Трофимова сняли у гроба в ритуальном зале. Спортсменка стояла рядом с женой тренера – Исинбаева возложила цветы. Она плакала, стоя над телом Трофимова.

Прощание проходило на Дмитровском кладбище. Присутствовали не только родные и близкие, но и прыгуны с шестом, которых он тренировал.

Напомним, Трофимова не стало 3 января. Заслуженному тренеру было 80 лет. После новости о смерти Исинбаева рассказала, что считала Трофимова вторым отцом. Он верил в спортсменку даже тогда, когда она сама в себя не верила – признавалась Елена.

Трофимов тренировал Исинбаеву с 1997 по 2006 годы. Под его наставничеством спортсменка выиграла золото в Афинах и бронзу на ОИ-2012.