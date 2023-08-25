Елена Исинбаева разозлилась, когда узнала, что ее не включили в список влиятельных легкоатлеток мира

Елена Исинбаева заявила, что World Athletics намеренно замалчивает историю ее успехов, об этом сообщает StarHit.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева разозлилась, когда узнала, что ее не включили в рейтинг 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира по версии World Athletics. Спортсменка в соцсетях обратилась к президенту Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяну Коу. При этом свой пост Исинбаева написала на английском языке.

«Хотелось бы напомнить о том влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетики так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и вечность моих достижений», — заявила Исинбаева.

Отметим, что в списке нет ни одной российской спортсменки. Самыми влиятельными легкоатлетками стали Валери Адамс, Тирунеш Дибаба, Стейси Драгила, Эллисон Феликс, Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, Сифан Хассан, Джанет Джепкосгеи, Каролина Клюфт, Стефка Костадинова, Бриттни Рис, Юлимар Рохас, Барбора Шпотакова, Анита Влодарчик и другие.

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