Елена Драпеко поделилась секретом хорошего самочувствия

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко рассказала, как ей удается сохранять хорошее самочувствие. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась Драпеко, она предпочитает восстанавливать силы на даче с вишневым садом и клубничными грядками.

«Еще в 1997-м купила маленький участок с обгорелым домиком и все эти годы, когда есть свободное время, что-то там ремонтирую, подкрашиваю, сажаю», - заявила депутат.

Помимо этого, отвлечься от забот ей помогает разборка архива, содержащего различные статьи, фото и награды.

«Я начала реставрировать эти старые фото, переводить их в цифру. Там родители и мой брат, детство моей дочери Насти, квартира в Ленинграде. Вся жизнь!», - поделилась Драпеко.

Артистка подчеркнула, что не рассматривает возможность заняться здоровьем в санатории, поскольку предпочитает не думать о болезнях и их лечении. Она добавила, что многие годы не обращала внимания на болезни, поэтому они стали отставать от нее. Драпеко заверила, что не разрешает себе раскисать, а в тяжелые моменты занимается изучением иностранных языков и пытается думать о чужих проблемах.

Ранее Елена Драпеко призналась, что удаления YouTube-канала режиссера Никиты Михалкова следовало ожидать.