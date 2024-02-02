Елена Драпеко назвала причину заявления Марии Мироновой об отце-«антисоветчике»

Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала скандальное высказывание дочери легендарного актера Андрея Миронова о том, что он не верил в СССР и не хотел получать звание народного артиста.

Звезда фильма «А зори здесь тихие…» отметила, что актриса Мария Миронова рассказывая об отце-антисоветчике преследует собственные интересы и политические цели.

«Это то, что называется «интересничает». Такие люди пытаются себе цену набить за счет знаменитых родственников. Поэтому не надо их вообще обсуждать, забыть их, проклятых, пусть они себе сидят на своей кочке, а мы будем делать то, что мы делаем», - сказала Драпеко в беседе с aif.ru.

Артистка напомнила, что Миронов рано развелся с матерю Марии Екатериной Градовой. Кроме того, он умер, когда дочь была еще подростком, поэтому вряд ли стал бы обсуждать с ней политику, да еще и в период «расцвета строительства коммунизма».

«Да конечно, тут даже нечего обсуждать, никакой он не был антисоветчик», - заключила Драпеко.

Напомним, Мария Миронова родилась в 1973 году. Когда ей было 14, легендарного артиста не стало. Ему было 46 лет.

Ранее мы писали, что актер Станислав Садальский раскритиковал единственную наследницу Миронова. Он отметил, что актриса, как и многие другие звездные дети, «сидят и придумывают» о родителях все, что хотят, но это не является правдой. Такое заявление возмутило Миронову, и она поспешила ответить оппоненту.