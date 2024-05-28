Юмористка Елена Борщева заявила, что уже 19 лет не теряет интерес к мужу-бодибилдеру. В беседе с порталом PROZVEZD она призналась, что это взаимно.

Знаменитость много лет счастлива со своим избранником, они растят детей и имеют общие увлечения. При этом супруги не устают друг от друга, потому что у каждого из них есть свои дела.

«Наверное, нужно как иметь общие увлечения, так и отдельные. Нас с мужем объединил юмор, КВН. Мы любим шутить, смотреть юмористические передачи, разные фильмы. Но также у каждого есть и свои увлечения», – поделилась Елена.

Звезда отметила, что ее супруг очень любит спорт. Это его увлечение и работа. Она гордится супругом, который является абсолютным чемпионом Москвы и России по бодибилдингу. Кроме того, он – обладатель кубка мира. В свободное время ему нравится бывать на природе, а жена составляет ему компанию.

«Мы ездим в Беларусь собирать грибы, он ходит на рыбалку. А у меня свои увлечения: чтение, рисование. Важно, чтобы люди в браке сохраняли интерес друг к другу. Но также нужно, чтобы были общие ценности. Для нас обоих очень важна семья», – добавила артистка.

Елена раскрыла секрет долгих и крепких отношений. По ее мнению, он заключается в ежедневном труде, взаимоуважении и любви.

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