Елена Борщева рассказала о ревности и конфликтах в семье

Звезда КВН Елена Борщева пожаловалась на сложности в воспитании дочерей. По словам 42-летней юмористки, дети не ладят между собой и сильно ревнуют друг друга к родителям.

Артистка призналась, что ей даже пришлось обращаться за помощью к психологам, которые посоветовали отказаться от некоторых предложений по работе, чтобы больше времени уделять дочерям Марте и Уме. Чтобы разрядить обстановку в семье, Елена вместе с мужем тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем стали чаще гулять с детьми на природе, а также брать их с собой на различные мероприятия.

«Стараюсь им по очереди уделять внимание, общаться по отдельности. По этой же причине они живут и в отдельных комнатах — чтобы избежать конфликтов и ревности», — призналась Борщева в беседе с порталом Утро.ру, добавив, что дети все равно не очень ладят между собой.

Старшая дочь Борщевой Марта решила пойти по стопам матери и уже начала пробоваться на кастинги в небольшие сериалы. Младшая Ума занимается пантомимой.

Ранее мы писали, что Елена Борщева устроила истерику на шоу «Новые звезды в Африке». Юмористку задели очередные склоки и интриги, которые плетут другие участники телепроекта за спинами коллег. Борщева не смогла сдержать эмоций из-за того, что другие участники шоу оправдывают подлые поступки тем, что они снимаются в телепроекте.