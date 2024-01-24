Адвокат Погосов не стал скрывать возможность Блиновской расплатиться по долгам, об этом сообщает женский журнал Клео.ру.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения блогерше Елене Блиновской с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Под стражей она пробудет до 26 апреля.

Напомним, что почти все имущество Елены Блиновской по решению суда находится под арестом. По словам юриста Карена Погосова, снимать арест с недвижимости королевы марафонов только для того, чтобы расплатиться по долгам, никто не будет.

Впрочем, есть и исключение — в Гражданско-правовом кодексе прописаны виды имущества, которые не подлежат аресту.

«Если какое-то ее имущество подпадает под эту статью, тогда с него можно будет снять арест, она сможет его самостоятельно реализовать и расплатиться», — объяснил адвокат.

Погосов добавил, что скорее всего арестованную недвижимость Блиновской могут распродать на торгах.

Ранее мы писали о том, что защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения.