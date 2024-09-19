Елена Блиновская выплатила налоговой 230 млн из 908 млн рублей задолженности

Блогерша Елена Блиновская погасила часть долга перед налоговой. Она выплатила 230 млн из 908 млн рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Информацию о перечисленных деньгах подтвердил юрист «королевы марафонов» Иван Морозов. В счет погашения долга пошли средства с компаний Блиновской, наличные, изъятые во время обысков, а также те, что обнаружили в банковских ячейках ее родителей. Кроме того, это миллионы от продажи валюты ее семьи и квартиры отца.

По данным Telegram-канала SHOT, сейчас команда Елены пытается добиться снятия ареста с последних 33 млн рублей, оставшихся на ее счетах. В дальнейшем блогерша планирует продать все свое имущество. Ее адвокаты рассчитывают, что этих средств хватит, чтобы погасить весь оставшийся долг. Он на сегодняшний день составляет 678 млн рублей.

Напомним, что 18 сентября состоялось очередное заседание по делу Блиновской. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Блогерша останется в СИЗО еще на полгода.

Ранее стала известна судьба мужа Елены Блиновской. Алексей продолжит службу в зоне СВО.