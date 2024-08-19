Елена Блиновская собирается продать квартиру отца для погашения долга. Об этом сообщает РИА Новости.

Королева марафонов Елена Блиновская рассказала, что готова продать еще одну квартиру — на этот раз недвижимость, которая принадлежит ее отцу. Жилье тоже находится в аресте, поэтому перед сделкой юристам придется обращаться к следователю.

«Процедура погашения долга у нас такая: мы находим покупателя на имущество, например, на квартиру, открываем в банке аккредитив на налоговый счет, идем к следователю и снимаем арест», — рассказал адвокат Иван Морозов.

Стоимость квартиры оценивается в 90 миллионов рублей. По словам Морозова, который представляет интересы Блиновской в суде, если продать все имущество блогерши, то долги удастся погасить.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. С января 2024 года она находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что блогер Елена Блиновская встретит 2025-й год в СИЗО.