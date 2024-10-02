Елена Блиновская полностью закрыла один из долгов перед налоговой

Блогер Елена Блиновская вернула налоговой службе вес долг по НДФЛ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из юристов блогера Ивана Морозова.

«На сегодняшний день выплачено 320 млн 286 тысяч рублей — это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ», — поделился собеседник издания.

При этом Блиновской еще предстоит выплатить недоимки по НДС в размере около 587,7 млн рублей и штраф на сумму в 221,3 млн рублей. Известно, что изначальный размер задолженности блогера перед налоговой составлял 1 млрд 151 млн 722 тысячи рублей.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле минувшего года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Федеральная налоговая служба оценивала долг блогера в 1,4 млрд рублей, в том числе задолженность по налогам — 918 млн рублей, остальное — пени и штрафы.

Накануне мы писали, что Елена Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве за 90 млн рублей.

Также сообщалось, что Алексея Блиновского увезли из зоны СВО из-за следствия по делу Эльмана Пашаева.