«Будет год, как я не вижу детей»: что сказала Блиновская за несколько секунд до решения суда

Предприниматель Елена Блиновская за несколько секунд до вынесения решения о продлении ей меры пресечения заявила судье, что год не видит детей. На слова блогерши обратило внимание издание StarHit.

«Через неделю будет год, как я нахожусь под стражей и не вижу своих малолетних детей. Вчера я впервые за долгое время увидела через стекло мужа. Задача, чтобы я не влияла на свидетелей, реализована», - произнесла Елена.

Она добавила, что основной задачей является погашение долга, но делать это тяжело из-за банкротства. Блиновская возражала против продления ареста.

Несмотря на ее слова, суд принял решение продлить меру пресечения на три месяца – до 2 мая.

Ранее сообщалось, что на суде 16 января впервые присутствовали мать и муж Елены. Алексей Блиновский говорил, что из-за стремительного роста бизнеса они с женой не успевали следить за всем. По словам супруга, Елена сосредоточилась на продукте, а все остальное делегировала.