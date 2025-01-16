Елена Блиновская объяснила, зачем попыталась покинуть РФ в день задержания

Известная блогерша Елена Блиновская рассказала на заседании суда, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания. Об этом пишет ТАСС.

«В тот момент уголовного дела в отношении меня еще не было возбуждено. Я заранее планировала выступление, заранее его организовала. Кроме того, планировала отметить майские праздники со своими детьми. Именно для этого я пыталась выехать из страны», — поделилась «королева марафонов».

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, инфлюэнсерша использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы До января 2024 года она находилась под домашним арестом, однако из-за нарушения режима была переведена в СИЗО.

Ранее Елена Блиновская сообщила, что написала явку с повинной после начала следствия.