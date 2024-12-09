«Подавлена, но не сломлена»: как менялась находящаяся в СИЗО Елена Блиновская

По мнению психолога Анастасии Безрук, в Елене Блиновской произошли изменения за время нахождения в СИЗО. На нее оказали влияние среда и круг общения, состоящий из разных социальных слоев. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Сейчас мы с вами, как бы ни цинично это звучало, в прямом эфире наблюдаем за процессом личностной трансформации человека, который учил науке изменений всю страну. Елена Блиновская — харизматичная личность. Таким женщинам не обязательно быть каноническими красавицами, они настолько уверены в себе, что за ними идут толпы. Даже сейчас, несмотря на все перипетии, она притягивает взгляд, хотя уже и не появляется на судебных заседаниях в дорогих нарядах. Она подавлена, но не сломлена. Мы видим, как изменился за время нахождения в СИЗО и под домашним арестом ее образ: и дело не только в том, что она больше не носит люкс и не устраивает громких вечеринок. Изменился и тон голоса, и речь – она стала более сдержанной и строгой. А речь – это то, на чем быстрее всего отражаются личностные изменения. Возможно, огромную роль сыграло то, что в круг общения Елены вошли люди разных социальных слоев, проходящих через сложные жизненные обстоятельства. Кроме того, разлука с мужем и детьми – тяжелое испытание для любой женщины», — высказалась психолог.

Эксперт отметила, что в стрессовых ситуациях психика человека вырабатывает защитные механизмы. Кто-то замыкается, а кто-то – активно меняется.

«В СИЗО люди много читают – и это тоже запускает процессы переосмысления. Елена – сильный человек, по ней видно, что она «собралась», адаптируется и готова встречать испытания достойно. Она сумела погасить большую часть долгов, но хочется верить, что сейчас у нее получится начать жизнь с чистого листа. Сделала ли она выводы из того, что с ней произошло? Очевидно, да. А сможет ли она превратить и этот тяжелый опыт в деньги, и будет ли снова учить других людей, — покажет время», — резюмировала Анастасия.

Полный материал сайта «Страсти» об изменениях в жизни Елены Блиновской, ее пребывании в СИЗО и банкротстве читайте здесь.