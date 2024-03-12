Актер Сергей Селин рассказал, что не может избавиться от привычки курить. Об этом он признался в интервью Kp.ru.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал, что уже долгое время страдает от пагубной привычки. Однако пока справиться с ней Сергею Селину не удается.

«Когда человек 45 лет курит, бросить в одну секунду сложно. Я бросал уже, но поправился на 16 килограмм за год. Поэтому есть вредная привычка», — объяснил он.

По словам актера, он принял решение бросить курить, когда понял, что дорожит своей семьей и общением с ними.

«Все знают, что курить вредно, что это зло, но русский человек идет лечиться за день до смерти. В этом году я понял, как мало нам надо. Самое ценное в жизни — это дети, любимая работа, любимая семья», — рассказал он.

Напомним, на счету Сергея Селина несколько десятков ролей в театре и кино. Самая знаменитая работа актера — роль Дукалиса в «Улице разбитых фонарей».

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