«Еле живу»: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на осеннюю хандру

Анастасия Костенко призналась, что страдает осенней хандрой.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала о своем самочувствии осенью. 30-летняя звезда призналась, что с приходом холодов ей все сложнее сохранять привычный жизненный ритм.

В личном блоге Костенко откровенно поделилась, что ощущает упадок сил и постоянную сонливость.

«Я еле живу… Если села в машину, то стабильно сплю (поэтому пока не вожу). На меня очень влияет осень. И хоть я очень весёлый человек, всегда на юморе, но сохранять этот настрой при такой погоде мне трудно», — призналась Анастасия.

По словам модели, грусть усиливается еще и тем, что в холодное время года сложно заниматься любимыми делами, которые радовали летом.

Чтобы вернуть энергию и вдохновение, Настя решила обратиться к своей аудитории за поддержкой. Она просит подписчиков поделиться проверенными способами борьбы с осенней хандрой.

