«Еле выволокли»: Антонов вспомнил, как избавился от надоевшего басиста

80-летний Юрий Антонов всегда трепетно относился к своей репутации. Поэтому народный артист тщательно следил за дисциплиной в коллективе. Если кто-то из его участников вел себя недостойно, музыкант принимал радикальные меры.

Некоторые музыканты Антонова любили выпить. Из-за этого судачили, что у артиста «коллектив пьяницы». Устав от слухов, композитор начал действовать решительно.

Он признался, что однажды ему пришлось оставить в Киеве басиста из-за его пагубной привычки.

«Возвращались с гастролей, я приехал отдельно, музыкантов вывезли, и его еле выволокли из автобуса. Я говорю: „Все. Оставляем его здесь“. Как он потом добирался, не знаю, этот человек больше в нашем коллективе не играл», — рассказал Антонов в интервью журналу «7Дней.ru».

У коллектива звезды был тогда тяжелый график выступлений, поэтому Антонову приходилось тщательно следить за дисциплиной: музыканты могли выходить на сцену по три раз в день.

В итоге Юрий Михайлович поставил условие — держать каждому себя в рамках, хоть это и было сложно делать после изматывающих выступлений. Композитор признался, что ему не просто тяжело смотреть на пьяного, но и подвергать риску репутацию. С тех пор в группе Антонова никто не пьет.

Недавно певец похвастался микрофоном за 100 тысяч долларов. Также у Антонова есть пульт как на студии «Битлз».