«Еле вырвалась и убежала»: Светлана Разина раскрыла, почему отказалась встретиться с Аллой Пугачевой

Звезда группы «Мираж» Светлана Разина поделилась воспоминаниями о работе в коллективе в 1980-е годы. В беседе с Юлией Ягафаровой в YouTube-шоу «PROжизнь» певица призналась, что на заре своей карьеры отказалась от помощи народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Исполнительница хита «Бабочка-ночь» рассказала, что ее не воспринимали в шоу-бизнесе, поскольку она «выглядела ненормально». На одном из концертов директор певицы Ирины Аллегровой решил сделать из Светланы Разиной «звезду» и предложил ей познакомиться с Аллой Пугачевой. Однако артистка ответила отказом.

«Наверное, я упустила какой-то свой большой шанс. Он держал меня за руку и говорил: „Поехали со мной. Поехали к Пугачевой! Я тебя представлю, я тебя познакомлю…“ Я ему ответила: „Слушайте, если я так безобразно выгляжу, зачем вы меня держите за руку?“ — „Ты не понимаешь! Я просто вижу, что из тебя можно сделать“. Еле вырвалась из этих клещей и убежала», — поделилась Светлана Разина.

По словам певицы, на тот момент участницы группы «Мираж» были увеьрены в своей успешности. Светлана Разина посчитала, что им не нужна помощь со стороны Аллы Пугачевой.

«Да потому что к нам [к группе „Мираж“] пришла такая уверенность, что мы круче, чем Пугачева. Может, это смешно. Но это факт. У нас была другая культура», — заявила артистка.

Экс-солистка «Миража» отметила, что современные исполнители придерживаются такой же позиции. Но, по мнению Светланы Разиной, «каждому времени — свои фрукты, свои звезды».

Ранее сообщалось о том, что Светлана Разина рассказала об издевательствах певицы Маргариты Суханкиной.