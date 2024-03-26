«Еле стояла на ногах»: Мирослава Карпович рассказала о тяжелой утрате

Несколько лет назад отец актрисы Мирославы Карпович умер из-за онкологического заболевания. 38-летняя звезда «Папиных дочек» рассказала, как пережила тяжелую утрату.

Актриса пояснила, что успела обсудить все с родителем и разрешить все моменты до его ухода из жизни.

Мирослава успела с ним пошутить, вспомнить приятные моменты и признаться друг другу в любви. Но актриса не смогла ответить на последний звонок от отца. В тот момент она находилась на гастролях.

«Я была на гастролях, еле стояла на ногах и, к сожалению, не сняла трубку — сон меня свалил. Утро я уже балла играть детский спектакль, думала, наберу после него», — приводит слова Карпович журнал «Здоровье».

Поговорить дочери и отцу не удалось. Мирославе позвонила мать, и актриса все поняла. Она призналась, что до сих пор хранит смешные смски от папы.

Актриса пожелала всем ценить близких, чаще проводить с ними время и моменты, проведенные вместе. Нужно помнить, что когда-нибудь их не станет.

«Найдите время для любви, общения, возможности поделиться всем, что имеете сказать. Жизнь измеряется моментами, когда захватывает дух», — заключила Карпович.

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