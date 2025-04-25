«Еле просыпаюсь»: Ирина Салтыкова рассказала о проблемах со здоровьем

Ирина Салтыкова рассказала о проблемах со здоровьем из-за аллергии. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Ирина Салтыкова призналась, что с приходом весны у нее началась аллергия на цветение.

«У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху. Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром», - рассказала она.

Знаменитость добавила, что из-за цветения ей приходится чаще ходить в душ. При этом уехать из Москвы на время Салтыкова не может, так как у нее здесь запланированы концерты.

«Я в день хожу два раза в душ. Чтобы смывать с себя всю эту пыльцу. Иначе я просто с ума сойду», - объяснила она.

Певица добавила, что сейчас она находится не в своей лучшей форме из-за любви к еде, но Салтыкова пообещала исправиться.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Салтыкова ответила журналистам в Кремле фразой «идите в баню».