«Еле просыпаюсь»: Ирина Салтыкова рассказала о проблемах со здоровьем
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Ирина Салтыкова рассказала о проблемах со здоровьем из-за аллергии. Об этом сообщает mk.ru.
Певица Ирина Салтыкова призналась, что с приходом весны у нее началась аллергия на цветение.
«У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху. Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром», - рассказала она.
Знаменитость добавила, что из-за цветения ей приходится чаще ходить в душ. При этом уехать из Москвы на время Салтыкова не может, так как у нее здесь запланированы концерты.
«Я в день хожу два раза в душ. Чтобы смывать с себя всю эту пыльцу. Иначе я просто с ума сойду», - объяснила она.
Певица добавила, что сейчас она находится не в своей лучшей форме из-за любви к еде, но Салтыкова пообещала исправиться.
Ранее мы писали о том, что певица Ирина Салтыкова ответила журналистам в Кремле фразой «идите в баню».