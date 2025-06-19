«Еле помещалась в дверные проемы»: Дибцева рассказала о своем похудении

Звезда «Холопа» и «Нереалити» Ольга Дибцева похудела на 35 кг за 8 месяцев. Актриса рассказала в беседе с Леди Mail о том, как избавилась от лишнего веса, который набрала за время второй беременности.

Артистка согласилась на съемки в фильме, когда была в роддоме, поэтому ей предстояло привести себя в форму.

«Во вторую беременность я очень много набрала. Весила 90 кг и еле помещалась в дверные проемы (смеется). Мы с подружками шутили, что я стала смешариком», – рассказала звезда.

Ольга вспомнила, что даже после родов вес почти не ушел. Ее подруги даже переспрашивали, точно ли женщина уже родила. Она решила взять себя в руки и избавиться от килограммов. По ее словам, помог бег, диеты и массаж тела.

«В итоге к началу съемок я похудела на 20 кг, а после них скинула еще 15», — рассказала актриса.

Дибцева отметила, что ограничивает себя в сладком, ест овощи и много двигается, а еще ведет пищевой дневник. Кроме того, она обращалась за помощью к диетологу.

«Я — внучка блокадницы и всю жизнь получала ложкой по лбу, если не доедала все, что есть в тарелке. В итоге это вылилось в расстройство пищевого поведения, усугубленное моей эмоциональностью, которая заставляет меня заедать как положительные эмоции, так и отрицательные», – подчеркнула актриса.

Ольга добавила, что всю жизнь борется с лишним весом.

Ранее мы писали о том, что Дибцева рассказала о браке с бизнесменом. Она заявила, что муж отдает ей все деньги.