«Еле ходит»: Никита Пресняков странно ведёт себя в отпуске
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@NikPres»
Никита Пресняков отчаянно пытается покорить Америку своим творчеством.
Напомним, 32-летний оператор ищет себя на поприще заказных съемок видеоклипов.
Выложенный в YouTube ролик на знаменитую песню Доли Партон набрал за полгода 1 000 000 просмотров.
Устав от трудовых будней, Пресняков отправился в горы вместе со своей молодой женой, моделью Алёной Красновой.
Фотоотчёт Никита решил выложить в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На изображениях видно, что пара выбрала далеко не самую удобную обувь для трекинг тура по каменистой местности.
Краснова надела белоснежные ботинки, которые, разумеется, очень быстро испачкались, а вот Пресняков пошёл дальше и решил форсировать реку в сандалях, надетых поверх носков.
Как сообщает «Экспресс газета», Пресняков еле ходил и-то и дело норовил свалиться в воду.
Ранее мы писали, что в Сети отыскать Преснякова будет уже не так просто. Молодой человек сменил свое имя на никнейм Nik Pres.