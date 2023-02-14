«Еле ходит»: Никита Пресняков странно ведёт себя в отпуске

Никита Пресняков отчаянно пытается покорить Америку своим творчеством.

Напомним, 32-летний оператор ищет себя на поприще заказных съемок видеоклипов.

Выложенный в YouTube ролик на знаменитую песню Доли Партон набрал за полгода 1 000 000 просмотров.

Устав от трудовых будней, Пресняков отправился в горы вместе со своей молодой женой, моделью Алёной Красновой.

Фотоотчёт Никита решил выложить в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На изображениях видно, что пара выбрала далеко не самую удобную обувь для трекинг тура по каменистой местности.

Краснова надела белоснежные ботинки, которые, разумеется, очень быстро испачкались, а вот Пресняков пошёл дальше и решил форсировать реку в сандалях, надетых поверх носков.

Как сообщает «Экспресс газета», Пресняков еле ходил и-то и дело норовил свалиться в воду.

Ранее мы писали, что в Сети отыскать Преснякова будет уже не так просто. Молодой человек сменил свое имя на никнейм Nik Pres.