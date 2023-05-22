Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина надела фату и заявила о готовности выйти замуж

33-летняя Татьяна Плаксина уже довольно давно говорит о том, что хочет, наконец, построить семью. На Новый год она даже загадала желание поскорее родить ребенка. Вот только кандидатов на роль мужа у нее было немного, так как у них с матерью довольно высокие требования. Однако недавно в эфире Первого канала дочь Любови Успенской неожиданно заявила, что хоть завтра отправится в ЗАГС.

Исполнительницы продолжают участие в музыкальном шоу «Две звезды. Отцы и дети», где представители отечественного шоу-бизнеса выступают с вокальными номерами вместе со своими наследниками. В минувшие выходные королева шансона с дочерью вышли на сцену в белых платьях, а Татьяна так и вовсе даже надела фату. Они спели композицию «Белым-бела» и получили весьма высокие оценки от экспертного жюри.

Плаксина призналась в проекте, что прямо в этом образе уже готова пойти под венец, вот только пока это только мечты, ведь на самом деле жениха у нее все еще нет. Но на данный момент они все равно со звездной мамой слишком заняты работой и участием в музыкальном состязании, в котором, к слову, намерены победить. Успенская заявила, что у них очень большие шансы, так как, за что бы не взялась Татьяна, у нее все получается.

Напомним, что после примирения Успенская и Плаксина стали буквально неразлучны. Исполнительница хита «Кабриолет» даже стала помогать дочери с построением карьеры на эстраде. Теперь они вместе выступают на концертах, участвуют в шоу и даже записывают дуэты. Любовь Залмановна призналась, что работа у них происходит на полном доверии, и она верит, что Татьяна сможет добиться даже больших успехов, чем она.

Ранее в шоу «Две звезды. Отцы и дети» Олег Газманов призвал Успенскую перестать так сильно опекать дочь и отпустить ее в свободное плавание.